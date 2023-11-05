Знаменитая Мона Лиза - странный идеал красоты Леонардо да Винчи

16:32 2023-11-05
Знаменитая Мона Лиза - странный идеал красоты Леонардо да Винчи

У изображенной девушки не видно бровных дуг, а линия волос поднята очень высоко. Откуда такие причудливые представления о красоте у художника? Никаких секретов нет: просто дань моде.

В 15 веке был свой идеал женской красоты: силуэт с выраженными изгибами спины, округлой формы лицо с бледной кожей, высокий чистый лоб.

Чтобы соответствовать идеалу, девушки даже выбривали волосы на лбу, выщипывали брови.

Такой необычный образ, возможно, диктовала церковь, говорившая о большом уме и высоких моральных качествах обладательниц высокого лба.

Густые брови были символом чувственности, плотских страстей.

Вот почему девушки старались выделить и увеличить область лба и всячески скрывали бровные дуги, чтобы их не сочли пустышками или гулящими.

Есть и другая версия. Якобы такой идеал красоты пришел из античной культуры, она как раз переживала новый виток популярности в эпоху Ренессанса.

Античные скульптуры изображались с высоким лбом и без бровей. Такие же портреты можно было увидеть на древних монетах.

Такие черты будто бы повторяли облик богинь и демонстрировали благородство, достоинство, неземную возвышенную красоту.

Ну и последняя версия, которая тоже вполне правдоподобна: брови у Моны Лизы все-таки были, но потом со временем они выцвели и стерлись с портрета.

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