Карл Фаберже на самом деле не создавал украшения, которые названы его именем

Карл Фаберже появился на свет 30 мая 1846 года, а сама ювелирная компания появилась за четыре года до его рождения. Ее основал отец знаменитого ювелира в Санкт-Петербурге, а в 1870 году управление перешло к Карлу.

Он много ездил по Европе, учился ювелирному делу, пока на выставке в Москве в 1882 году изделия его фирмы не заметил император Александр Третий. Так Фаберже стал ювелиром царской фамилии, и оставался таковым вплоть до революции.

После большевики национализировали компанию Фаберже, а сам Карл был вынужден уехать в Европу. Там его здоровье пошатнулось, и он умер в Швейцарии в 1924 году. К слову, украшения он сам не создавал, это делали мастера его фирмы.