Не страдать от джетлага: что делать, чтобы легче перенести смену часовых поясов

Чтобы симптомы джетлага были не такими выраженными, накануне перелета нужно как следует выспаться. Так у организма будет больше энергии и он легче перенесет стресс.
За несколько дней до перелета лучше начать ложиться спать на 1-2 часа раньше привычного. Перед полетом исключите жирную еду и алкоголь.
Кофе тоже лучше не увлекаться, а вот пить нужно не менее полутора литров в день. После прибытия в другой часовой пояс, лучше поскорее адаптировать образ жизни под местное время.
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