Неприятный запах из раковины устранит простое домашнее средство, которое есть у каждого

Причиной неприятного запаха может быть застрявшая грязь. Чаще всего она концентрируется на крышке аэратора.
Можно убрать ее плоскогубцами или просто очистить, например, используя отслужившую свое зубную щетку. Но есть и возможность прочистки химическими средствами.
Агрессивная бытовая химия может навредить сантехнике. Поэтому лучше насыпать в слив по половине чашки соды, уксуса и соли, прикрыть на 30 секунд, а затем залить чайник кипятка и осуществить прочистку.
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