Защитная пленка для смартфона: всегда ли она необходима для защиты устройства

Современные экраны смартфонов устойчивы к повреждениям, поэтому защитный экран или пленка не всегда обязательны для предохранения устройства. Но все равно они сохраняют свою защитную функцию.

Под покрытием экран точно не поцарапается, и сохранит свой первозданный вид. При случайном ударе вероятность появления трещин также меньше.

Качественное покрытие удобно тем, что таким образом экран почти не бликует. А еще оно может послужить защитой от подглядывания со стороны.