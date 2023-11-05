Защитная пленка для смартфона: всегда ли она необходима для защиты устройства

Современные экраны смартфонов устойчивы к повреждениям, поэтому защитный экран или пленка не всегда обязательны для предохранения устройства. Но все равно они сохраняют свою защитную функцию.
Под покрытием экран точно не поцарапается, и сохранит свой первозданный вид. При случайном ударе вероятность появления трещин также меньше.
Качественное покрытие удобно тем, что таким образом экран почти не бликует. А еще оно может послужить защитой от подглядывания со стороны.
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