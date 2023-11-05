Защитная пленка для смартфона имеет ряд минусов, почему ее не все хотят устанавливать

Если пленка не слишком качественная, есть риск того, что гаджет будет выглядет дешево со стороны. Для людей, придающих значение внешнему виду, это не слишком приятно.

Сенсор экрана может реагировать на прикосновение медленнее, что также неприятно. Еще один минус использования пленок в том, что в уголках может скапливаться грязь.

Пленка или защитный экран тоже имеют свойство портиться. Это создает на месте трещин и царапин радужные разводы, что тоже затрудняет пользование гаджетом.