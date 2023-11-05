Сушим репчатый лук: как заготовить овощ надолго, чтобы готовить было легче и быстрее

Репчатый лук нужно очистить от шелухи, вымыть и нарезать. Резать можно или кубиками, или кольцами, в зависимости от личных предпочтений.

То же касается и крупности нарезки. Но, чтобы сушка была быстрой и эффективной, толщина кусочков не должна быть больше 5 миллиметров.

После этого лук нужно будет разложить на бумаге и поставить в темное место на свежий воздух с хорошим ветровым притоком. Время от времени лук нужно перемешивать, и через две недели он будет готов.