Вика и Вадим Цыгановы признались, что обыск в их доме был розыгрышем пранкера Лексуса

Сообщения об обыске, якобы прошедшем в минувшую субботу в доме Виктории и Вадима Цыгановых, оказались фейком. По словам мужа певицы, выложенное им видео было розыгрышем с участием пранкера Лексуса (Алексея Столярова), сообщает РИА Новости.

Как напоминает ИА, вечером накануне в Telegram-канале Цыгановой было выложено видео, где похожий на ее мужа Вадима человек заявляет об обыске у звезды, утверждая при этом, что на них "настучала" Собчак.

В новом видео от 5 ноября Вадим Цыганов отвечает на звонки знакомых, - в частности, общается с пранкером Лексусом. При этом он демонстрирует мобильный с вызовом абонента "Леша Лексус" и благодарит того за розыгрыш.