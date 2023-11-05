Есть ли у растений органы зрения: ученые США и Германии провели интересный эксперимент

18:17 2023-11-05
Есть ли у растений органы зрения: ученые США и Германии провели интересный эксперимент

Ботаника - наука, которая, казалось бы, уже достаточно изучена. Однако и здесь еще есть возможности для громких открытий. Например, ученые выдвинули предположение, что некоторые растения могут видеть.

Речь идет о Бокиле трехлистной, которая считается мастером камуфляжа среди растений.

Она "научилась" сливаться с окружающей растительностью, имитируя облик ее представителей.

Лиана легко меняет форму, размер, цвет, направленность листьев, протяженность стебля.

Ученые выяснили, что она может копировать таким образом более десяти видов деревьев.

При этом Бокила повторяет вид своего ближнего соседа, даже не контактируя с ним.

Была выдвинута версия о том, что информацию такого рода переносят бактерии, которые перемещаются по воздуху и доставляют Бокиле сведения о ДНК других растений. 

В сентябре 2021 года специалисты из США и Германии захотели проверить эту гипотезу.

У них возникла безумная мысль о том, что лиана "рассматривает" своих зеленых соседей и потом повторяет их.

Рядом с Бокилой поставили пластиковые растения, у которых в принципе нет никаких генов.

Поэтому версия с бактериями переносящими данные о ДНК по воздуху тут бы не сработала.

Нижнюю часть лианы прикрыли глухой преградой, верхняя же могла "наблюдать" за стоящими рядом искусственными объектами.

Результат был ошеломляющий: верхушка Бокилы видоизменилась, скопировав своего пластикового соседа.

Нижняя часть, что была прикрыта и не могла "смотреть", осталась без изменений.

Ученые сделали вывод, что это удивительное растение и в самом деле обладает способностью видеть.

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