Древо жизни на Мадагаскаре: как оно выглядит и почему его так назвали

18:43 2023-11-05
Древо жизни на Мадагаскаре: как оно выглядит и почему его так назвали

Ученые называют его по имени натуралиста из Франции Альфреда Грандидье - Adansonia grandidieri. Он занимался исследованием уникальной природы этого острова.

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Adansonia grandidieri - это гигантский баобаб, самый крупный из всех представителей своего рода. Достигает высоты в 40 м, продолжительность жизни может доходить до 3000 лет.

Вот эту самую Аданосию Грандидье жители Мадагаскара между собой окрестили "древом жизни". За что такая честь? Поводы действительно есть.

В стволе этого огромного дерева может храниться до 120 тыс. литров воды, в засуху это настоящее спасение дл людей.

Листья и плоды - кладезь витаминов и минералов. Их можно употреблять прямо с дерева или готовить лекарственные средства.

Семена - источник полезного растительного масла.

Кору баобаба пускают на изготовление веревок, из нее также делают ткани, бумагу.

Одним словом, это дерево действительно дает людям все необходимое для жизни - воду, пищу, одежду, лекарства.

После таких аргументов вопросов к названию дерева ни у кого больше не возникает.

Как это не печально звучит, но удивительное дерево, дающее жизнь, сейчас само на грани выживания.

К этому приводят нещадная вырубка лесов, глобальные климатические изменения, активное развитие сельхоз отрасли.

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