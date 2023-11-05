Жуки-навозники - незаменимые улучшители плодородия почвы

20:01 2023-11-05
Жуки-навозники - незаменимые улучшители плодородия почвы

Навозные жуки - настоящие трудяги, пусть их пищевые пристрастия вызывают отторжение, зато для растениеводов эти насекомые - просто находка.

Slide 1

Скарабеи - одни из таких жуков. Они очень знаменитые персонажи, потому что их запечатлели даже на древнеегипетских барельефах.

Жуки действительно любят лакомиться экскрементами.

У самцов считается правилом делать самкам брачные подарки в виде больших шариков навоза, которые жуки старательно скатывают заранее.

Потом этим шариком лакомятся их избранницы вместе с потомством.

Землерои - любители копать туннели под навозными кучками.

Есть также жуки, которые селятся прямо в фекалиях животных.

Некоторые насекомые промышляют воровством, покушаясь на помет других навозников.

Все они представляют ценность для почвенных ресурсов.

Жуки-навозники прекрасно возвращают плодородие скудным землям.

Хороший пример - Южная Африка, территории, где активно добывались полезные ископаемые.

Земля стала плотной, безжизненной и пустой. Вырасти там практически ничего не могло.

Тогда ученые доставили в эти края навозников, очень скоро земельные участки резко повысили свою плодородие. Почва быстро обзавелась растительностью.

Кроме того, навозные жуки могут улучшить способность почвы впитывать влагу.

Землерои, например, отлично разрыхляют землю, делая ее пористой и влагопроницаемой.

Они уходят вглубь почвы более чем на метр. Достаточно им "поработать" два дня, и будет получен эффект, которого хватит на пол года.

Навоз, который жуки доставляют в почву, - лучшая питательная среда для растений. Их урожайность заметно растет.

Жуки могут составить достойную конкуренцию химикатам и даже превзойти их.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
20:33

Храмова Оксана

Как жуки-навозники спасают планету от парникового эффекта: выводы финских ученых

Как жуки-навозники спасают планету от парникового эффекта: выводы финских ученых

Согласно проведенным исследованиям, эти насекомые способны уменьшить количество метана, попадающего в атмосферу.
Храмова Оксана
18:43

Храмова Оксана

Древо жизни на Мадагаскаре: как оно выглядит и почему его так назвали

Древо жизни на Мадагаскаре: как оно выглядит и почему его так назвали

Ученые называют его по имени натуралиста из Франции Альфреда Грандидье - Adansonia grandidieri. Он занимался исследованием уникальной природы этого острова.
Храмова Оксана
18:17

Храмова Оксана

Есть ли у растений органы зрения: ученые США и Германии провели интересный эксперимент

Есть ли у растений органы зрения: ученые США и Германии провели интересный эксперимент

Ботаника - наука, которая, казалось бы, уже достаточно изучена. Однако и здесь еще есть возможности для громких открытий. Например, ученые выдвинули предположение, что некоторые растения могут видеть.
Светлана Игнатьева
17:28

Светлана Игнатьева

Вика и Вадим Цыгановы признались, что обыск в их доме был розыгрышем пранкера Лексуса

Вика и Вадим Цыгановы признались, что обыск в их доме был розыгрышем пранкера Лексуса

Муж певицы выложил видео в Telegram-канале, где благодарит пранкера за хорошую работу.
Эльза Ли
17:21

Эльза Ли

Три критерия, говорящие, что аккумулятор смартфона стал изнашиваться

Три критерия, говорящие, что аккумулятор смартфона стал изнашиваться

Износ аккумулятора смартфона можно предугадать по трем основным признакам, которые нельзя игнорировать.
Эльза Ли
17:13

Эльза Ли

Сушим репчатый лук: как заготовить овощ надолго, чтобы готовить было легче и быстрее

Сушим репчатый лук: как заготовить овощ надолго, чтобы готовить было легче и быстрее

Сократить время приготовления блюд можно, заранее подготовив для этой цели сушеный лук.
article_image 21:16

Дачный эксперт объяснил, почему у груши чернеют листья

Если у груши начинают чернеть листья, это указывает на развитие патогенного процесса.

article_image 21:12

Важный ингредиент плова: когда нужно класть целую неочищенную головку чеснока

Эталоном плова считается узбекское блюдо. Для его приготовления необходимо четко соблюдать пропорции продуктов.

article_image 20:58

Заглушка с колечком от растительного масла может оказаться полезным приспособлением

Под пробкой в бутылках с растительным маслом находится плоская заглушка с небольшим колечком.