История с пропавшим 6-летним мальчиком всколыхнула всю Америку и заставила поменять систему поиска детей

00:52 2023-11-06
История с пропавшим 6-летним мальчиком всколыхнула всю Америку и заставила поменять систему поиска детей

Он отправился из дома в школу весенним утром и больше уже не вернулся. Пропавшему мальчику из Нью-Йорка было всего шесть лет. Родители ждали его 33 года.

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Этот случай в США объявили национальной трагедией, день, когда пропал Итан Патц, назвали Национальным днем пропавших без вести детей.

51-летний мужчина, который убил мальчика, признался в содеянном лишь спустя 33 года.

Это был неприметный торговец, самый обычный с виду человек, живший на самой простой улице в Сохо.

Признание было сделано в 2012 году. Он рассказал подробности: как заманил Итана на рынок и задушил, и как потом завернул его в черный пакет и бросил на свалку.

Мама отправила сына в школу одного, потому что пройти надо было совсем немного.

Когда он не вернулся вовремя, подумала, что заигрался. Когда ожидание затянулось, родители забили тревогу.

С тех пор в школах ввели требование для учителей: предупреждать родителей об отсутствии ребенка на уроках. Если бы Итана стали искать сразу, возможно беды бы не случилось.

Новость о пропаже ребенка быстро облетела весь округ, его стали искать все соседи. Родители напечатали море фотографий и расклеили их повсюду.

Вскоре эту историю знал уже весь Манхэттен. Все сочувствовали семье. Портреты Итана разместили на коробках с молоком.

Постепенно о происшествии узнала вся страна, даже сам президент выразил сочувствие и осудил государство, которое не знает, куда пропадают его дети.

Родители все 33 года верили, что их сын жив и ждали его. Признание Педро Хернандеса подкосило их. Убийцу признали маньяком и посадили пожизненно.

После истории с Итаном в Америке стали иначе относиться пропаже детей, человечнее и отзывчивее, не было уже прежнего безразличия.

Кроме того, система поиска пропавших была усовершенствована.

Появились новые методы, в том числе массово стала использоваться печать фотографий разыскиваемых детей на картонных молочных упаковках.

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