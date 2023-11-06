Хуже пассивного курения: ученые установили опасность выделений от газовых плит

Новое исследование показало: работающие на газе бытовые приборы могут повышать уровень бензола, который провоцирует появление рака. Такое вещество, к примеру, содержится в сигаретном дыме.

Согласно исследованию ученых Стэнфордского университета и опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, “концентрация бензола в помещении, образующегося в пламени газовых плит, может быть хуже, чем средняя концентрация при пассивном курении”.

Выброс бензола также может вызвать и астму.

Согласно исследованиям экспертов, концентрация в помещениях может значительно превышать рекомендуемые для здоровья показатели даже после выключения бытовой техники. Это снижает качество воздуха в квартире и повышает риск развития заболеваний с течением времени.

Если вы вдыхаете бензол, у вас повышенный риск заболеть раком, - сказала The Hill ведущий автор исследования Яннай Каштан.

В дополнение к ухудшению качества воздуха в помещениях и повышенному риску проблем со здоровьем, вредное загрязнение от сжигания газа также способствует перегреву нашей планеты, что вызывает более суровые погодные явления.

Специалисты рекомендуют тем, кто пользуется газовым прибором, держать в исправности вентиляционные системы, чтобы обеспечить оптимальный отток вредных веществ. И при возможности - перейти на электрическую или индукционную плиту.