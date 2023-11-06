Пугачева покинула РФ, отправившись в Латвию

В подписи под совместным фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина говорится: "Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде" (латвийский город).
Ранее директор исполнительницы Елена Чупракова подтвердила тот факт, что знаменитость приезжала в российскую столицу.
Прибытие в РФ Аллы Борисовны в родное государство комментировал также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что родство за иностранным агентом не делает человека "таким же".
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