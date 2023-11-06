Актриса Людмила Максакова попала в больницу с ушибом головы

Легендарная актриса России Людмила Максакова экстренно доставлена в больницу. Как сообщает СтарХит, звезда упала прямо со сцены в своем родном театре Вахтангова после окончания спектакля «Царь Эдип».

Артистка занята в одной из центральных ролей этой постановки. Людмила Максакова играет в ней царицу Иокасту.

Подробностей о состоянии звезды пока нет. Неизвестно также, насколько сильным был ушиб, как он отразился на здоровье актрисы.

Людмила Васильевна сейчас живет со своими внуками от дочери Марии: Людей и Ильей. Сама Мария, признанная в России иноагентом, проживает в Киеве, откуда время от времени выступает с громкими заявлениями против РФ, соотечественников и звездных коллег.