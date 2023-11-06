В Москве начинаются съемки новогоднего огонька с Малаховым и Басковым

Съемки «Новогоднего голубого огонька» скоро стартуют на студии «Мосфильм». Они начнутся 12 ноября и завершатся 1 декабря, сообщает КП.

Первый выпуск этой передачи вышел на телеэкраны страны 61 год тому назад. В нынешнем сезоне «Новогодний голубой огонек 2023 - 2024» традиционно покажут в главную ночь года на канале «Россия».

Шоу проведут телеведущий Андрей Малахов и певец Николай Басков, у них также будут и другие помощники. Поющие артисты на съемки приезжают по графику.

В огоньке споют Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Полина Гагарина, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и другие известные артисты.