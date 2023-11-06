Валерий Меладзе выступил в Берлине вместе с новой избранницей брата Тарасовой

09:52 2023-11-06
Валерий Меладзе выступил в Берлине вместе с новой избранницей брата Тарасовой

Видео совместного выступления с Валерием Меладзе Софья Тарасова, которой приписывают роман с Константином Меладзе, разместила на своей странице в запрещенной в России социальной сети.

В Сети Софья Тарасова выложила несколько роликов, где выступает в Берлине.

На одном из видео Валерий Меладзе исполняет свой трек "Свет уходящего солнца".

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В следующем эпизоде представлены кадры с самого концерта, когда Меладзе поет композицию "Притяжения больше нет" в дуэте с Тарасовой.

Известно, что возлюбленный участницы "ВИАГра" Константин Меладзе вместе с тогда еще женой Верой Брежневой уехали из РФ с запуском спецоперации, а в феврале текущего года пара выставила на продажу свой дом в Подмосковье.

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