Подогрев тротуаров зимой в Японии: это расточительство или способ сэкономить

09:53 2023-11-06
Подогрев тротуаров зимой в Японии: это расточительство или способ сэкономить

В России такой подход назвали бы излишней тратой денег, но на самом деле резон в подогреве дорог есть. Большие вложения на начальном этапе с лихвой окупаются потом.

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Можно сделать простые подсчеты, чтобы понять, что умные японцы поступают правильно.

Во сколько Москве обходится ежегодное перекладывание дорожных плит?

Уж наверняка это в разы больше, чем один раз проложить систему обогрева под тротуаром.

Да, сначала придется хорошо вложиться, но в последующие годы будет заметная экономия в бюджете.

Зачем японцам теплые тротуары

Потому что зимы у них бывают очень снежные, особенно на острове Хоккайдо. Это самый снежный регион во всем мире!

Из-за завалов снега жители иногда выходят на улицу только через окна вторых этажей.

Однажды снежный буран не прекращался месяц подряд. В итоге высота сугробов достигла почти 5,5 метров.

Коммунальные службы у них не занимаются чисткой дорог, это должны делать жители, которые не очень старательны в этом деле.

Кроме того, здесь есть запрет на использование реагентов для таяния снега.

Вот почему японцы решили отжалеть денег на теплые тротуары.
 
Как это работает

Один из вариантов - трубы с горячим антифризом, подогрев которого обеспечивают подземные геотермальные источники.

От этого дороги в зоне установки системы всегда чистые даже во время сильного снегопада.

Конечно, пока такие дороги есть не везде, подогрев тротуаров осуществляется в центральной части города (у вокзалов, торговых центров, библиотек и прочих крупных общественных объектов).

Подогревать дороги в последнее время стали и в европейских странах, потому что там поняли, насколько это выгодно.

Ведь при таком подходе не надо каждый год класть новую плитку и постоянно задействовать снегоуборочную технику.

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