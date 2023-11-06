МВД России завершило проверку в отношении Виктории Бони по подозрению в мошенничестве

МВД России завершило свою проверку в отношении Виктории Бони, сообщает Супер.ру со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Несколько подписчиков звезды в конце сентября написали на блогера заявление в полицию.

Поводом для этого стало то, что Боня обещала показать результаты своей пластики в платном телеграм-канале. Пообещала, но не сделала.

Желающие увидеть эксклюзивные кадры заплатили за это по 1300 рублей, но звезда не выложила «обновленное» лицо, заявив, что сделает это, когда на канал подпишутся 30 тысяч человек.

Столько денежных поклонников не нашлось, а средства тех, кто потратился, были списаны. Поклонники потребовали вернуть деньги, но Боня проигнорировала их просьбы.

По информации SHOT, обращения фанатов к правоохранителям результата не дал: уголовное дело по статье о мошенничестве против Виктории возбуждать не стали. МВД РФ не нашло оснований, чтобы привлечь блогера к ответственности.