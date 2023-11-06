Поргина призналась, что все отговаривали ее от брака с Караченцовым

Когда Людмиле Поргиной говорили, зачем ей нужен Николай Караченцов, ведь он "нищий", она отвечала: "Он еще будет!".

Актриса призналась, что сдувала с мужа пылинки после ДТП и ей это было не в тягость.

Известно, что мать Николая выступала против свадьбы с Людмилой, так как ей не нравилась ни одна из девушек сына, но тот ослушался мать.

Позднее родительница смирилась с выбором наследника, так как очень любила его.