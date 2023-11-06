Александр Михайлов предложил Чулпан Хаматовой «бросать в него камни»

Александр Михайлов считает, что артисты «бежали» из России из-за финансовых интересов и трусости. По словам артиста, некоторые знаменитости привыкли к роскоши и думали только о том, как построить себе дворцы, сообщает Экспресс-газета.

Что говорить - уехали и уехали. Был, к примеру, такой фильм «Страна глухих». Талантливая актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая в нем, уехала в Европу и там помоями обливает мою Родину.

Судить ее не хочу, но Дина Корзун, которая тоже играла в этой ленте, вернулась из Британии с двумя детьми.

У Будды есть выражение: бросай в меня камни, бросай грязь, а я – река, — отметил Михайлов.