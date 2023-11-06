Максакова доставлена в больницу из-за травмы, которую получила на спектакле

Телеграм-каналы сообщают, что у актрисы Людмилы Максаковой ушиб головы, из-за чего ее госпитализировали.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил, что информация не соответствует действительности.

По его словам, артистка находится дома, а первая помощь ей была оказана.

Руководитель учреждения культуры выразил надежду, что знаменитость в ближайшее время будет в строю, радуя зрителей своей игрой на сцене.