Одна ложка этого раствора обеззаразит почву и сделает ее рыхлой и воздушной

10:55 2023-11-06
Одна ложка этого раствора обеззаразит почву и сделает ее рыхлой и воздушной

Этот способ уже проверен неоднократно, его советуют опытные дачники. Готовится раствор просто, из дешевых компонентов, и результат показывает мгновенный.

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Собрав урожай, позаботьтесь о земле, чтобы в следующем году она снова могла обильно плодоносить.

Первым делом нужна хорошая дезинфекция. Проводим обеззараживание, защищая почву от вредителей и заболеваний.

Предлагаем надежное проверенное средство, которое действует очень быстро

После добавления раствора в почву вы сделаете ее мягкой, рыхлой, воздушной.

Также земля становится более плодородной, напитываясь ценными элементами, которые ушли из нее за прошлый огородный сезон.

Понадобится 10 л воды, обязательно теплой, и ложка медного купороса. Работает он как антисептик.

Туда же всыпаем фитоспорин - три большие ложки, вливаем три маленькие ложечки йода. Последний ингредиент - куркума.

Пряная добавка эффективна при борьбе с вредителями. В готовую жидкость надо высыпать одну столовую ложку.

Обработку земли удобно делать с помощью лейки. Наливаем туда готовый раствор и тщательно проливаем всю почву.

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