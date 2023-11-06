Мэрайю Кэри обвиняют в краже рождественской композиции

Музыкант Энди Стоун требует с Мэрайи Кэри компенсацию в 20 000 000 USD за плагиат его композиции "All I Want for Christmas is You".
Согласно иску, поданному в калифорнийскую судебную инстанцию, Кэри нарушила авторские права Стоуна, записавшего трек в 1989 году, что на 5 лет раньше даты выхода хита исполнительницы.
Музыкант утверждает, что его композиция стала популярной и вошла в чарты, по этой причине чуть позднее он выпустил на нее клип.
По заключению экспертов, треки Стоуна и Кэри имеют лишь общее название, так как музыка и текст у них разные, а Стоун останется с носом.
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