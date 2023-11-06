Самый красивый город-призрак: почему его покинули люди

В мире есть десятки мест, которые по разным причинам покинули люди. Одно из таких поселений - итальянский город Крако. Он расположен в живописном месте в регионе Базиликата и был основан в VIII веке.

Прописавшийся прямо на скале Крако с его необычной архитектурой мог стать настоящей туристической Меккой, но этому помешало землетрясение 1963 года.

Подземный толчок повредил и скалу-основание, на которой построен поселок, и возведенные на ней здания. Напуганные мрачными перспективами жители города вынуждены были его покинуть.

Но, невзирая на апокалиптические прогнозы, город выстоял и стал своеобразными воротами в прошлое. Кинематографисты и любители экстремального туризма этим активно пользуются, К примеру, именно здесь был снят фильм «Страсти Христовы» Мела Гибсона.