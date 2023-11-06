Светлаков кардинально сменил имидж, поразив фанатов

Комик, представ в новом имидже, пригласил поклонников на стадион, где должен был пройти футбольный матч.

Юморист объявил о суперматче "Локомотива" и "Спартака" (прошедшего 5 ноября).

О возвращении на ТНТ звезда экрана сообщил летом текущего года. На канале уже успели показать его детективный сериал "Дело о пропавшей деревне" и шоу "Лига городов", где комик стал наставником.