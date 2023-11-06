Журналист Отар Кушанашвили высмеял Вику Цыганову

Отар Кушанашвили познакомился с певицей во время рабочей поездки в Казахстан. По словам журналиста, Вика тогда произвела впечатление «настоящей русской женщины» — душевной, умной и трепетной, сообщает СтарХит

Но сейчас Отар не узнает свою старую знакомую.

Что случалось с Викой Цыгановой? Это эволюция в обратную сторону, в сторону возрождения разговоров о приматах, — съязвил Отар в своем шоу «Каково?!».

Журналист подверг критике интервью супругов Цыгановых, которое, по словам Кушанашвили, выглядело, как «интервью у идиота с идиотами». Журналист пошутил, что у пары «работают другие сферы мозга» - зачем, по его мнению, делиться ссылкой на ролик, и потом говорить, что он сгенерирован нейросетью?

Кушанашвили при этом добавил, что Вика Цыганова в России не так популярна, как она считает. А все интервью, по его словам, просто «московская и эмигрантская история».