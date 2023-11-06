Филипп Киркоров в Дубае показал Ирине Винер стриптиз

Народный артист России дал в Дубае концерт в рамках фестиваля Best Music Fest, сообщает Космополитен.
Увидев у сцены 75-летнего тренера Ирину Винер, поп-король подошел к ней, опустился на колено, а та протянула певцу букет. Филипп заявил:
Розовый – мой любимый цвет.
Затем он протянул руку Винер и признался тренеру по художественной гимнастике в любви:
Обожаю Вас! Спасибо, что вы с нами сегодня, что поддерживаете.
Потом 56-летний певец представил публике недавно выпущенную композицию «Жара Дубая».
Перед треком Филипп Бедросович устроил на сцене стриптиз: он снял красный пиджак, отбросил его за спины музыкантов, оставшись в одной жилетке.
Киркоров также порадовал зрительниц и другими выходками. Под свой хит «Цвет настроения синий» певец повернулся спиной к публике и стал делать энергичные движения ягодицами.
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