Филипп Киркоров в Дубае показал Ирине Винер стриптиз

Народный артист России дал в Дубае концерт в рамках фестиваля Best Music Fest, сообщает Космополитен.

Увидев у сцены 75-летнего тренера Ирину Винер, поп-король подошел к ней, опустился на колено, а та протянула певцу букет. Филипп заявил:

Розовый – мой любимый цвет.

Затем он протянул руку Винер и признался тренеру по художественной гимнастике в любви:

Обожаю Вас! Спасибо, что вы с нами сегодня, что поддерживаете.

Потом 56-летний певец представил публике недавно выпущенную композицию «Жара Дубая».

Перед треком Филипп Бедросович устроил на сцене стриптиз: он снял красный пиджак, отбросил его за спины музыкантов, оставшись в одной жилетке.

Киркоров также порадовал зрительниц и другими выходками. Под свой хит «Цвет настроения синий» певец повернулся спиной к публике и стал делать энергичные движения ягодицами.