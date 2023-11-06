Артисты на Голубом огоньке выступят бесплатно, а зрителям из массовки заплатят

Издание KP.RU сообщает, что в текущем году участие в новогоднем проекте примут Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Лариса Долина, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Нонна Гришаева, Филипп Киркорова.

Ведущими "Новогоднего голубого огонька" заявлены Андрей Малахов и Николай Басков.

Интересно, что выступление на "Голубом огоньке" артистам оплачиваться не будет. Они появятся на экране "ради престижа".

Зато зрители получат 1100 - 1500 российских рублей за съемочный день.

Кастинг уже идет полным ходом. Женщины должны явиться на съемку передачи в вечерних платьях и на каблуках, сделав укладку и макияж самостоятельно.

От мужчин требуется надеть лишь классический костюм.