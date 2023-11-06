Отель Ротару в Крыму оказался под угрозой национализации и продажи на торгах

Телеграм-канал Mash информирует, что официальная версия того, что гостиница Софии Ротару не работает, - реновация.
На самом деле причина в документах. Интересно, что в бумагах не прописано, что это отель.
В документации числится постройка в 5 этажей с цоколем.
Известно, что Ротару хотела продать недвижимое имущество за 25 000 000 евро, но желающих заплатить такую высокую цену не нашлось.
Теперь стоит вопрос о национализации недвижимости и продажи ее на торгах.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__