Лепс озвучил самый главный пункт своего райдера

12:19 2023-11-06
Лепс озвучил самый главный пункт своего райдера

Григорий Лепс участвовал в концерте, приуроченному к 100-летию композитора Исаака Шварца в Кремле. В рамках мероприятия исполнитель пообщался с представителями СМИ, рассказав о своем райдере.

Григорий Лепс назвал свой райдер скромным, заявив, что главное для него музыка, звук.

Исполнитель отметил, что даже свет для него не важен.

Он убежден, что люди, пришедшие на концерт и услышавшие "плохой звук", заявят, что виноват артист и больше такое мероприятие не посетят.

Лепс сообщил также, что организаторы должны позаботиться о присутствии врача, в функции которого входит "проверять горла певца" на его выступлении.

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