В Токио состоялись состязания по расслаблению, где участники пытались добиться максимального релакса

К участникам предъявляются специальные требования.

Под запретом любой вид активности, нельзя смеяться, залипать в мобильнике, общаться с другими участниками соревнования.

Победителя определяют по показателям сердечной деятельности.

У лидера должен быть самый низкий и при этом стабильный пульс.

Мероприятие собрало множество людей, желающих попробовать свои силы в таком необычном состязании.

Здесь были и настоящие мастера релакса и медитации, а также просто любопытные граждане, которые решили испытать новые ощущения.

Каждый старался максимально расслабиться и отрешиться от внешнего мира, достичь полной гармонии с самим собой и сохранить состояние абсолютного расслабления как можно дольше.

Чемпионат показал, как можно совместить полезный здоровый отдых с оригинальным развлекательным досугом.

Ведь в суете большого города и череде повседневных дел не каждый найдет минутку для себя, для покоя и философского созерцания.

Японцы смогли убить двух зайцев - подарить людям несколько часов душевного спокойствия и нирваны, а также разнообразить культурную жизнь города.