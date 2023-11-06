Женщины в Индии отказываются пить воду, чтобы реже ходить в туалет

В деревенских и сельских домах жителей Индии (по данным ООН, там проживает 524 миллиона человек) нет элементарных условий, чтобы соблюдать личную гигиену, сообщает автор канала на платформе Дзен Александр Снитовский.

В домах нет ни ванны, ни туалета. И девушки, и женщины вынуждены преодолевать немалые расстояния, чтобы справить нужду. Более того - состояние общественных туалетов Индии ужасны.

Запахи и пятна различного происхождения, обилие мух и других насекомых, отсутствие туалетной бумаги и возможности помыть руки – это еще не все «прелести». Некоторые туалеты вообще не закрываются, а в некоторых нет дверей как данности.

И это не только дискомфорт, но также - своеобразная провокация для индийских мужчин. Они насмехаются, отпускают непристойные шутки женщинам, которые идут в туалет. А иногда словесные издевки перерастают в физические проявления грубости и даже сексуальные действия.

Исследователи из «RAND Corporation» установили: индийские женщины сокращают объемы воды и даже еды, чтобы справлять свою нужду не чаще, чем раз в день.