Двойник Якубовича намерен пройти тест ДНК для подтвеждения родства со знаменитостью

Сергей Подоляк готов даже на тест ДНК.

Ведущая "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева в шутку высказалась, что Подоляк может быть младшим братом Леонида Якубовича, так как разница между ними составляет 15 лет.

Известно, что дочь Леонида Аркадьевича пыталась связаться с двойником отца, чтобы встретиться, но ничего не получилось.

Кудрявцева призвала Дмитрия Диброва, присутствовавшего на программе, сообщить Якубовичу о желании его двойника встретиться с ним.