Двойник Якубовича намерен пройти тест ДНК для подтвеждения родства со знаменитостью

Сергей Подоляк готов даже на тест ДНК.
Ведущая "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева в шутку высказалась, что Подоляк может быть младшим братом Леонида Якубовича, так как разница между ними составляет 15 лет.
Известно, что дочь Леонида Аркадьевича пыталась связаться с двойником отца, чтобы встретиться, но ничего не получилось.
Кудрявцева призвала Дмитрия Диброва, присутствовавшего на программе, сообщить Якубовичу о желании его двойника встретиться с ним.
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