Журналисты узнали размеры российских доходов продюсера Цекало, который живет сейчас в США

Живя за рубежом, Александр Цекало получает доход от своего бизнеса в России, сообщает News.ru.

Продюсер владеет 60-ю процентами акций кинокомпании «Среда». Согласно официальным данным, за 2022-й год выручка этой компании составила 1,9 миллиарда российских рублей, а прибыль — 510 миллионов.

Лолита Милявская и Александром Цекало получили известность в результате своего проекта «Кабаре-дуэт «Академия». Вместе пара была 12 лет, столько просуществовал и их творческий союз.

Супруги разошлись не на дружественной ноте. Лолита обвиняла бывшего мужа в изменах и унижениях.