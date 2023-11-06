Журналисты узнали размеры российских доходов продюсера Цекало, который живет сейчас в США

13:01 2023-11-06
Журналисты узнали размеры российских доходов продюсера Цекало, который живет сейчас в США

Александр перебрался в Америку несколько лет назад. Здесь он в четвертый раз женился, его избранницей стала художницей Дарина Эрвин.

Живя за рубежом, Александр Цекало получает доход от своего бизнеса в России, сообщает News.ru.

Продюсер владеет 60-ю процентами акций кинокомпании «Среда». Согласно официальным данным, за 2022-й год выручка этой компании составила 1,9 миллиарда российских рублей, а прибыль — 510 миллионов.

Лолита Милявская и Александром Цекало получили известность в результате своего проекта «Кабаре-дуэт «Академия». Вместе пара была 12 лет, столько просуществовал и их творческий союз.

Супруги разошлись не на дружественной ноте. Лолита обвиняла бывшего мужа в изменах и унижениях. 

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