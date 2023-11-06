Страшный эксперимент Екатерины Медичи впечатляет людей и сегодня

В 1537 году на Тенерифе родился странный мальчик. Он был весь покрыт волосами. В Средние века малыши с явными аномалиями развития считались порождением дьявола либо других темных сил.

В 10 лет ребенка по имени Педро Гонсалез продали в другую семью, потом он переходил из рук в руки, пока его не подарили королю Франции Генриху II. Монарх вскоре осознал, что Педро умненький юноша и стал обучать необычного слугу. Педро изучил три иностранных языка и даже освоил римское право.

Но, когда Генрих II погиб во время рыцарского турнира, его место заняла Екатерина Медичи. Она задумала страшное - решила соединить в браке красавицу и чудовище, женив Педро на красивой девушке. Ей хотелось узнать: какими будут дети в такой паре?

Выбор королевы пал на дочь купца Катрин Раффелен. Бедняжка увидела жениха только в храме и пришла в ужас.

Они прожили вместе много лет, у них родилось 7 детей. Трое были обычными, а остальные унаследовали от отца избыточное оволосение. Жизнь ребятишек была несладкой: семью возили по Европе, а детей раздарили знати.

После многих лет скитания семья осела в Италии. Педро скончался там в возрасте 81 года, а жена пережила его на 5 лет. О судьбе их детей ничего не известно.