Доходы Цекало, живущего в Америке, озвучены

В Штатах Александр Цекало оформил официальные отношения с моделью и художницей Дариной Эрвин, которая стала его четвертой супругой.

Известно, что, проживая за границей, Цекало получает доход от бизнеса в РФ.

У Александра 60% акций кинокомпании «Среда». За прошлый год чистая прибыль шоумена составила 510 000 000 российских рублей при выручке компании в 1 900 000 000 рублей.

Самой известной женой шоумена является исполнительница Лолита Милявская, с которой он прожил 12 лет.