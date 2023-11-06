Пересильд намерена попробовать свои силы в качестве певицы

Юлия Пересильд дала интервью изданию Hello, в рамках которого призналась, что намерена попробовать себя в качестве певицы.

Артистка призналась, что в новой для себя сфере деятельности работает уже 3 года.

На ее счету уже есть музыкальная постановка при сотрудничестве с группой Zero People "Мужчины и женщина".

Знаменитость не намерена останавливаться на этом, планируя записать свой альбом.

Юлия отметила, что собирается создать что-то "свое", не замахиваясь на коммерческий успех.