Актера Юрия Соломина экстренно достали в больницу, подозревают инсульт

Народный артист, худрук Малого театра Юрий Соломин экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу театра.

Он потерял сознание, его увезли в больницу, - рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

В беседе с РБК Михайлова уточнила, что актер плохо себя почувствовал, когда собирался на работу. По ее словам, Соломин сейчас "в сознании, разговаривает".

По данным некоторых СМИ, народного артиста госпитализировали с инсультом, отмечает "Интерфакс".

Mash также пишет, что "артисту плохо стало во время прогулки, он потерял сознание, упал. Врачей вызвали очевидцы". Юрий Мефодьевич, как отмечается, упал в обморок во дворе своего дома в центре Москвы".