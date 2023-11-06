Xolidayboy получил повестку в армию прямо в аэропорту в Минеральных водах, находясь на гастролях

Повестку Xolidayboy вручили прямо в аэропорту Минеральных вод, где он находился в рамках гастролей по Ставропольскому краю

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, что, стоя около полиции, исполнитель отходит в сторону, где совершает телефонный звонок.

Ранее активисты требовали отмены выступлений певца в Ставропольском краю.

В качестве причины общественники называли опубликованные артистом ролики, где он утверждал, что испытывал негативные эмоции, когда Крым вошел в состав РФ.

Известно, что Xolidayboy появился на свет в Севастополе.