Дубцова выйдет на сцену в рамках международной выставки-форума «Россия» 6 ноября в 15:00

Организаторы мероприятия сообщают, что зрителей ждет большой сольный концерт Ирины Дубцовой 6 ноября.
Выступление знаменитости пройдет на главной сцене ВДНХ начнётся в 15:00 по московскому времени.
Известно, что в первый день работы международной выставки-форума «Россия» ее посетили более 190 000 человек.
130 экспозиции могли наблюдать присутствующие, воспользовавшись 13 экскурсионными маршрутами За день здесь проходит более 500 экскурсий.
Большинство мероприятий проходит под знаком культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки.
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