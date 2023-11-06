Дубцова выйдет на сцену в рамках международной выставки-форума «Россия» 6 ноября в 15:00

Организаторы мероприятия сообщают, что зрителей ждет большой сольный концерт Ирины Дубцовой 6 ноября.

Выступление знаменитости пройдет на главной сцене ВДНХ начнётся в 15:00 по московскому времени.

Известно, что в первый день работы международной выставки-форума «Россия» ее посетили более 190 000 человек.

130 экспозиции могли наблюдать присутствующие, воспользовавшись 13 экскурсионными маршрутами За день здесь проходит более 500 экскурсий.

Большинство мероприятий проходит под знаком культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки.