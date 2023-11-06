Детали состояния Юрия Соломина раскрыты: артист находится в больнице в тяжелом состоянии

У японцев нет центрального отопления: почему так вышло и как они переживают холодную зиму

Зимы в Японии не зверские, конечно, но достаточно холодные. Температуры в это время года стоят минусовые, особенно на Хоккайдо, где еще и сугробы наметает по несколько метров. При этом отопления нет.