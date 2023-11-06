Детали состояния Юрия Соломина раскрыты: артист находится в больнице в тяжелом состоянии

Телеграм-канал Mash сообщает, что Юрий Соломин был доставлен в учреждение здравоохранения после инсульта.
Медики оценивают состояние артиста как тяжелое.
Зрители знают звезду экрана по таким картинам, как «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Блокада», «Адъютант его превосходительства».
В его фильмографии насчитывается более 80 проектах. Также он стал режиссером фильмов «Ревизор», «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни».
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