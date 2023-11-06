Гусева заявила, что Домогаров великий артист

Своим отношением к Александру Домогарову Екатерина Гусева поделилась, общаясь с корреспондентом 5 tv.ru в рамках концерта, приуроченного 100-летию композитора Исаака Шварца, который прошел в Кремле.

Гусева сообщила, что познакомилась с Домогаровым, участвуя с ним вместе в постановке «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». После у актеров также были совместные работы.

Екатерина назвала Александра профессионалом с большой буквы.

Актриса заявила, что ее коллега является великим актером, которому равных не сыскать.