Краско поразился, что Пугачевой не было на похоронах Темирканова

Иван Краско признался, что с большим удовольствием встретился бы с Аллой Пугачевой, с которой давно знаком.
Актер объяснил свое желание увидеть певицу тем, что очень любит талантливых людей.
Известно, что артист поинтересовался у одной из сотрудниц филармонии, где проходила церемония прощания с Юрием Темиркановым, не запрещено ли было Пугачевой здесь присутствовать.
Аллу Борисовну ожидали и поклонницы, пришедшие проститься с дирижером.
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