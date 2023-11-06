Краско поразился, что Пугачевой не было на похоронах Темирканова

Иван Краско признался, что с большим удовольствием встретился бы с Аллой Пугачевой, с которой давно знаком.

Актер объяснил свое желание увидеть певицу тем, что очень любит талантливых людей.

Известно, что артист поинтересовался у одной из сотрудниц филармонии, где проходила церемония прощания с Юрием Темиркановым, не запрещено ли было Пугачевой здесь присутствовать.

Аллу Борисовну ожидали и поклонницы, пришедшие проститься с дирижером.