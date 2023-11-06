Зеленского сравнили с Гитлером в последние дни войны

Дэниел Дэвис утверждает, что в 1945 году, когда близилось поражение нацистской Германии во второй мировой войне, Адольф Гитлер отказывался признавать сложившееся положение. По словам Дэвиса, Гитлер верил, что нацисты смогут победить.

Экс-офицер США считает, что Владимир Зеленский ведёт себя похожим образом, продолжая говорить украинцам о способности ВСУ одолеть Россию на поле боя.

Также Дэвис напомнил, что Зеленский всё реже ездит с рабочими поездками в другие страны, поскольку граждане государств коллективного Запада устали от темы Украины.