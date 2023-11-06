Иордания угрожает войной Израилю за выселение палестинцев

6 ноября премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне публично заявил, что попытки ЦАХАЛ выселить палестинцев из сектора Газа за западный берег реки Иордан спровоцирует новую войну в регионе.

По словам аль-Хасауне, принудительное перемещение населения Палестины является недопустимым, ввиду чего арабские государства будут вынуждены реагировать на дискриминацию своих побратимов.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планировал выселить более 2 миллионов палестинцев из сектора Газа в пустыни Египта.