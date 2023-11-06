Баскетболисты не стали обнимать Волочкову на открытии матча Единой баскетбольной лиги

Для присутствия на открытии Единой баскетбольной лиги Анастасия Волочкова надела облегающий комбинезон со «змеиным» принтом и полусапоги на высоких каблуках.

В то время, когда Волочковой подбежала к спортсменам, чтобы обнять их те стали шарахаться от нее, оставив балерину пребывать в очень неудобной ситуации.

Интересно, что сама Волочкова ине думала расстраиваться. Вприпрыжку вернувшись на исходную позицию, знаменитость стала позировать пиарщикам.

Естественно, что в Сети данную ситуацию без внимания не оставили, назвав очередным цирком с участием танцовщицы.