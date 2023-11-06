Филиппо упрекнул Зеленского за отказ от переговоров с Россией

16:37 2023-11-06
Филиппо упрекнул Зеленского за отказ от переговоров с Россией

Французский оппозиционер Флориан Филиппо считает, что Владимир Зеленский допускает ошибку, отказываясь от диалога с Москвой.

Экс-депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо напомнил, что недавно Владимир Зеленский в очередной раз публично заявил о своей неготовности к возобновлению российско-украинских переговоров.

По мнению Филиппо, выбранный Зеленским курс неразумен, поскольку ведёт к постепенному уничтожению украинской нации из-за халатной работы правительства Украины.

Флориан Филиппо уверен, что Владимир Зеленский готов воевать до последнего украинца, а после исчерпания человеческих ресурсов у ВСУ он подастся в бега.

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