В Красноярском крае трёхлетний ребёнок умер после того, как съел котлету

Накануне в одном из посёлков Красноярского края семья готовила домашнюю колбасу, решив сделать котлеты из оставшегося фарша. Известно, что котлеты жарили на электрогриле. Впоследствии одну из котлет съел 3-летний ребёнок.

После того, как несовершеннолетний съел котлету, ему сразу стало плохо: ребёнка стошнило, он жаловался на острую боль в животе. К месту происшествия вылетел спасательный вертолёт, однако мальчик скончался.

Также в доме умер котёнок, который попробовал свежеприготовленную котлету. Правоохранители взяли на экспертизу фарш, говядину и соль, из которых и было приготовлено блюдо. В настоящий момент вскрытие не помогло установить точную причину смерти ребёнка.