Азербайджан призвал Армению не упускать шанс на мирный договор

6 ноября лидер азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов публично заявил, что после воссоединения Азербайджана с Нагорным Карабахом закончилась почти 30-летняя оккупация региона.

По словам Байрамова, окончание Нагорно-карабахского конфликта позволяет Баку и Еревану наконец подписать мирный договор, ввиду чего Армения не должна упустить предоставленный ей шанс.

Также Джейхун Байрамов считает, что ратификация мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией позволит странам вновь всесторонне сотрудничать.